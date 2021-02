Stop alle truffe telefoniche che prosciugano il credito: arriva il blocco dei VAS

6 February 2021 – 14:05

A partire dai prossimi giorni, per volere dell’Agcom, i cosiddetti servizi a valore aggiunto saranno bloccati per impostazione predefinita: l’autorità ha emanato nuove regole per l’attivazione di questi servizi pensate per proteggere gli utenti dalle truffe che prosciugano il credito sfruttando questi canali.

Fonte: Fanpage Tech