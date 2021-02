Microsoft rimuove il vecchio Edge da Windows 10

6 Febbraio 2021 – 19:49

Con il Patch Tuesday del 13 aprile verrà eliminato il vecchio Edge e installato il nuovo Edge basato su Chromium (se non già presente sul computer).

The post Microsoft rimuove il vecchio Edge da Windows 10 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico