Lotteria degli Scontrini: non c’è alcun tracciamento

6 February 2021 – 10:45

Grazie al Codice Lotteria, nessuno può collegare gli scontrini all’acquirente: la privacy di chi partecipa alla Lotteria degli Scontrini è garantita.

