Le coppie più amate dai nerd nel nuovo episodio del podcast Wired Play

6 February 2021 – 6:05

È in arrivo San Valentino, la festa più romantica dell’anno. Abbiamo pensato, quindi, di celebrare tutti gli innamorati, ma proprio tutti, dedicando la nuova puntata del nostro podcast Wired Play alle coppie più wired della cultura pop. L’amore è, infatti, un tema universale e non c’è dubbio che sia entrato a gran forza nel nostro immaginario grazie ai mille personaggi che, nella storia dei film, delle serie, dei videogiochi e dei fumetti, si sono innamorati, sposati, lasciati, ricongiunti e così via. In questo episodio, dunque, facciamo una carrellata di alcuni dei più interessanti duetti amorosi che abbiano mai popolato i nostri titoli preferiti.

Spaziamo, appunto, dagli amori nati sulle pagine dei fumetti a quelli immortalati dalle pellicole cult, passando ovviamente per le serie, ma anche per i cartoni animati e i videogame. I primi a inaugurare la puntata sono, non a caso, Super Mario (nessun riferimento al presidente del consiglio attualmente incaricato, ovviamente) e Peach: coppia perfetta? Forse no, ma ci aiutano a mostrare le varie sfaccettature delle relazioni contemporanee. E poi, Amy e Sheldon di The Big Bang Theory e molti altri ancora: non vi sveliamo troppo però, per scoprirli tutti mettetevi all’ascolto di questo nostro speciale di San Valentino.

Al microfono Chiara Oltolini e Paolo Armelli; al montaggio Giulia Rocco.

