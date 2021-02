Dentro al treno supersonico che ti porterà da Milano a Napoli in 40 minuti

Le capsule sottovuoto a levitazione magnetica hanno ancora bisogno di perfezionamenti e prove sul campo, ma il costruttore Virgin Hyperloop in questi giorni ha già immaginato come potrebbero funzionare le stazioni e i viaggi del futuro che ruoteranno intorno alla novità ancora in fase di sviluppo.

Fonte: Fanpage Tech