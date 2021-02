AVM FRITZ!Box 7583, nuovo router di fascia alta

6 Febbraio 2021 – 16:49

AMV ha portato in Italia il nuovo router FRITZ!Box 7583 per connessioni VDSL che supporta velocità fino a 600 Mbps, grazie al bonding.

