10000 utenti già connessi ai satelliti di Starlink

6 February 2021 – 9:00

Oltre 1000 satelliti già in orbita e più di 10000 utenti già connessi a Internet dallo spazio attraverso il servizio Starlink fornito da SpaceX.

The post 10000 utenti già connessi ai satelliti di Starlink appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico