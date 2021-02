Veeam annuncia Backup for Google Cloud Platform

5 February 2021 – 10:10

Arriva da Veeam l’annuncio relativo alla disponibilità generarle di Backup for Google Cloud Platform, accessibile nelle edizioni Free e BYOL.

