Sta arrivando il nuovo Xiaomi Mi 11 5G e lo puoi scoprire con Wired

5 February 2021 – 6:00

Il nuovo smartphone targato Xiaomi, il Mi 11 5G, sta per essere presentato al mondo durante un evento che si terrà lunedì 8 febbraio alle ore 13:00. Per l’occasione, Wired e Gq lo seguiranno con una diretta in streaming su Facebook, insieme ai loro rispettivi direttori Federico Ferrazza e Giovanni Audiffredi. Quali novità ci aspettano? Quali saranno le caratteristiche dello Xiaomi Mi 11 5G che lo renderanno uno smartphone dedicato agli appassionati di cinema? Lo scopriremo insieme nella nostra telecronaca di commento.

