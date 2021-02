Siete pronti a vedere Dracula in salsa western e sci-fi?

5 February 2021 – 16:33

Dopo aver attirato l’interesse internazionale con i film d’esordio indipendenti Songs My Brothers Taught Me e The Rider, la regista cinese Chloé Zhao ha avuto la sua consacrazione nel 2020 con Nomadland, vincitore del Leone d’oro a Venezia, del premio del pubblico al Festival di Toronto e fresco di candidatura ai Golden Globes 2021. Anche la strada per gli Oscar sembra spianata adesso e il prossimo progetto, il blockbuster Marvel Eternals, suscita grande curiosità. Ma le sfide nel futuro per questa filmmaker non sono finite: è notizia di queste ore che Universal l’ha incaricata di un’operazione delicata quanto ambiziosa, il reboot cinematografico di Dracula.

Insieme ad altre icone horror come l’Uomo invisibile e Frankenstein, il re dei vampiri fa parte del novero nel cosiddetto Monsterverse i cui diritti sono appunto di proprietà di Universal. Zhao scriverà, produrrà e dirigerà il nuovo film che riproporrà quindi la figura del signore delle tenebre: non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma a quanto pare dalle prime indiscrezioni sembra che l’adattamento sarà molto originale e si discosterà parecchio sia dalle versioni classiche sia dalle reinterpretazioni più recenti. Secondo le fonti si tratterà, infatti, di una versione futuristica e in salsa sci-fi western. La regista avrà così modo di affrontare temi a lei cari come la vita degli outsider ai margini della società.

“Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto dell’Altro che incarnano. Sono molto emozionata di lavorare con il team di Universal nel reimmaginare questo personaggio così amato”, ha dichiarato Zhao. L’annuncio arriva proprio all’inizio dell’anno in cui si celebra il 90esimo anniversario dall’uscita nelle sale di Dracula interpretato da Bela Lugosi nel film di Tod Browning del 1931. La stessa Universal ha cercato di rilanciare più volte l’universo cinematografico dei mostri, ottenendo però risultati contrastanti fra il fiasco totale di La mummia del 2017 con Tom Cruise e il più acclamato L’uomo invisibile del 2020.

