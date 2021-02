Router da gaming con VPN scontato di 80 euro

5 Febbraio 2021 – 19:49

Oggi Amazon offre uno sconto di ben 80 euro su uno dei migliori router da gaming disponibili sul mercato: il Netgear Nighthawk XR500.

The post Router da gaming con VPN scontato di 80 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico