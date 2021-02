Pornhub usa il riconoscimento facciale per controllare chi carica i video

5 Febbraio 2021 – 0:04

Pornhub (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Dopo la rimozione di quasi 9 milioni di video a seguito di un articolo del New York Times che segnalava la preoccupante monetizzazione di contenuti intimi diffusi senza consenso, di sfruttamento minorile e violenti, Pornhub ha deciso di affidare a una società esterna la verifica delle identità degli utenti che caricano video a luci rosse sulla sua piattaforma.

In un lungo comunicato stampa il portale ha illustrato tutte le misure prese finora per alzare gli standard di moderazione e verificare la legalità dei video pubblicati, dopo il repulisti di migliaia di filmati diffusi grazie alle maglie larghe dei controlli di Pornhub e la cancellazione di tutti quelli caricati da utenti non verificati.

Proprio il controllo dell’identità dei propri iscritti è il perno della nuova politica di Pornhub. Gli utenti, così come le case produttrici di video erotici e gli studios devono aderire al model program, che affida alla londinese Yoti, una società londinese con cui Pornhub ha stretto un accordo, che fa controllo di documenti di identità.

La società richiede l’invio di una foto e di copia di un documento d’identità in corso di validità. Questi dati rimarranno in possesso di Yoti solamente per 7 giorni, il tempo necessario per il processo di verifica, svolto con un software di riconoscimento facciale per controllare che il volto ritratto nella foto combaci con quello presente sul documento. A quel punto la società dichiara di crittografare i dati e di non essere più in grado di vederli.

Pornhub inoltro ha stretto accordi con 40 organizzazioni no-profit che si occupano di sicurezza dei bambini su internet per controllare i contenuti pubblicati. Le associazioni potranno segnalare tutto ciò che ritengono violi i termini di servizio e i filmati saranno immediatamente rimossi.



