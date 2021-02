Huawei rimarrà nella Entity List degli Stati Uniti

5 February 2021 – 9:46

L’arrivo di Biden alla Casa Bianca e la costituzione di una nuova amministrazione non cambieranno quanto stabilito sotto la guida di Trump.

