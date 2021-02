Huawei MateBook X Pro 2020, sconto di 500 euro!

5 February 2021 – 15:43

L’ottimo Huawei MateBook X Pro 2020 con processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB è disponibile su Amazon a 1.499,00 euro.

