Google collega con un super cavo in fibra Europa e Stati Uniti

5 February 2021 – 14:41

Google ha completato la posa del cavo Dunant (immagine: Google)Google ha terminato i lavori di posa del cavo sottomarino che collega Virginia Beach, negli Stati Uniti, a Saint Hilaire de Riez, in Francia, attraversando l’Oceano Atlantico. I lavori di posa dei quasi 6.500 chilometri di cavo sono iniziati nel 2018 e ora questo immenso collegamento permetterà ai dati di viaggiare alla velocità di 250 terabit al secondo.

L’operazione di posa ha subito un leggero ritardo dovuto alla pandemia ma ora, grazie alla collaborazione tra Big G e SubCon, partner per il trasporto dati sottomarino responsabile della progettazione e della posa del cavo, è finalmente operativo. Il cavo è stato battezzato con il nome di Dunant, in onore dell’uomo d’affari e attivista sociale svizzero Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa e primo destinatario del premio Nobel per la pace.

Dunant è il primo cavo sottomarino a lungo raggio che adotta il design Space-division multiplexing (Sdm) a 12 coppie di fibre. Questo innovativo sistema permette al cavo di raggiungere la velocità di 250 terabit al secondo. Per capire quanto è veloce il trasferimento dei dati attraverso questo cavo basti pensare che è in grado di trasmettere ogni secondo tre volte il volume delle informazioni contenute negli oltre 28 milioni di libri ospitati nella Biblioteca del Congresso americano.

Questo cavo servirà a Google per potenziare la sua infrastruttura cloud aggiungendosi al cavo Curie, che collega Stati Uniti, Panama e Cile, e al cavo Equiano che collega il Sud America con il Portogallo. Google ha inoltre informato che è in fase di completamento e attivazione c’è anche la posa del cavo Grace Hopper che partendo dagli Stati Uniti, biforcandosi, raggiungerà le sponde del Regno Unito e della Spagna.

