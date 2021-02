Fatture elettroniche: ora il controllo è automatico

5 February 2021 – 16:31

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di operatori iva e intermediari un servizio di controllo sull’imposta di bollo delle fatture elettroniche.

The post Fatture elettroniche: ora il controllo è automatico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico