Da marzo cambia l’etichetta energetica degli elettrodomestici

5 February 2021 – 17:17

(foto: Getty Images)Le etichette energetiche degli elettrodomestici tornano al passato per guardare al futuro: scompaiono le classi con il “più” superiori alla semplice A e i primi della classe ripartono da B. Dal primo marzo entra in vigore la rinnovata scala di classificazione dei consumi energetici, per sei gruppi di prodotto: lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, refrigeratori e cantinette frigo, lampade, display e monitor televisivi (categoria domestica), frigoriferi da negozio o vending machine (commerciali). I nuovi apparecchi saranno ordinati in base alla nota scala da A (i migliori) a G (i meno performanti), come in passato. Quelli oggi etichettati A+++, il top di gamma, scaleranno a categoria B, mentre la classe A sarà lasciata vuota per dare spazio allo sviluppo di modelli ancora più efficienti.

Se in una fase iniziale, nel 1995, diversi prodotti occupavano le categorie più basse (E, F, G), la continua evoluzione ed efficienza energetica raggiunta dagli elettrodomestici ha portato negli anni alla classificazione sempre più massiccia nelle aree di vertice (A+, A++ e A+++), tanto che oggi quasi nessun prodotto viene definito A, mentre un’A+ designa performance standard per lo stato dell’arte. Per garantire maggiore chiarezza ai consumatori, confusi da tale simbologia poco distintiva, l’Unione europea ha deciso nel 2017 di procedere al restyling della graduatoria. L’85% di chi effettua un acquisto riconosce e guarda le etichette in fase di acquisto, secondo la Commissione.

Dal primo marzo la scala colorata sarà visibile sui prodotti (le lampade partiranno dal primo settembre) in base ai nuovi criteri, accompagnata da pittogrammi intuitivi per conoscere il consumo d’acqua di una lavastoviglie, le emissioni acustiche di un frigorifero, la capienza di una lavatrice. Nondimeno, sarà indicato chiaramente il consumo in chilowattora per anno, per 100 cicli o 1000 ore d’uso.

Le nuove etichette energetiche europeeI produttori hanno iniziato ad affiancare la nuova simbologia nei documenti informativi già da novembre. Inoltre, dovranno caricare informazioni e documenti in un database digitale europeo per consentire processi di controllo migliori e più efficienti. Secondo la Commissione infatti il 10-25% degli apparecchi attualmente sul mercato non risponde pienamente alle etichette e circa il 10% dei risparmi energetici potenziali viene perso per questa non aderenza. Le nuove misure dovrebbero consentire da sole, secondo stime di Bruxelles, di risparmiare fino a 38 Terawattora all’anno entro il 2030, pari al consumo annuale di energia dell’intera Ungheria.

The post Da marzo cambia l’etichetta energetica degli elettrodomestici appeared first on Wired.

Fonte: Wired