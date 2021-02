Anche Zuckerberg è su Clubhouse, la sua stanza manda l’app in tilt

5 February 2021 – 10:29

Continua a leggere Il fondatore di Facebook si è unito alla promettente piattaforma per partecipare a conversazione su un tema nel quale le sue aziende lavorano attivamente: la realtà virtuale. L’argomento della conversazione è passato però rapidamente in secondo piano per gli osservatori, che si interrogano sull’interesse di Zuckerberg per l’app.

Fonte: Fanpage Tech