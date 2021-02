TikTok etichetta i video con potenziali fake news

4 February 2021 – 12:04

TikTok mostra avvisi pop-up quando un contenuto non è verificato (immagini: TikTok)TikTok adotta nuove misure per arginare il fenomeno della disinformazione. D’ora in poi, se un utente condividerà un video contenente informazioni non verificate, la app mostrerà un avviso pop-up che notifica agli spettatori il rischio di incorrere in una fake news.

La piattaforma è già attiva nel campo della lotta alla disinformazione collaborando attivamente con i fact-checker di realtà editoriali come PolitiFact, Lead Stories, SciVerify, Agence France-Presse (Afp), Animal Político, Estadão Verifica, Logically, Newtral, Pagella Politica e Teyit. Quando questi ultimi segnalano una fake news, TikTok rimuove il contenuto incriminato.

Con la nuova mossa TikTok punta ad affrontare quella che definisce un’“area grigia” nel suo processo di fact-checking. Ovvero quei contenuti che i moderatori non sono in grado di verificare subito con accuratezza, per esempio, perché una notizia è ancora fresca e non ci sono abbastanza dati per un controllo incrociato. In questo caso un video contenente informazioni potenzialmente fuorvianti potrebbe comunque comparire nel feed dei Per Te. Ipotesi che l’app vuole evitare.

Per questo, in caso di video con informazioni non verificate ma a rischio, comparirà un banner grigio nella parte superiore dell’applicazione che informa l’utente di un primo controllo del contenuto, non ancora esaustivo e definitivo. Al tempo stesso l’autore riceverà una notifica che lo informa che il suo filmato è stato contrassegnato come non verificato. Se si preme su tasto Condividi, comparirà un avviso che richiama la presenza di contenuti non verificati. L’utente sarà libero di scegliere se proseguire o mettere in standby la condivisione.

Gina Hernandez, responsabile prodotto per l’area sicurezza di TikTok, spiega che questo approccio ha fatto calare del 24% le condivisioni e del 7% i like ai video non verificati.





