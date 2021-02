Su Instagram scorrerai le storie in verticale come su TikTok

4 February 2021 – 10:18

La novità era stata intercettata in modo non ufficiale, ma stando a quanto confermato direttamente da Instagram, il team di sviluppatori sta effettivamente lavorando per trasformare le storie in un’esperienza di navigazione verticale, esattamente come avviene su TikTok e come sono stati impostati i Reel lanciati da poco.

Fonte: Fanpage Tech