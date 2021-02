Ritratti artistici di galli arrabbiati

La fotografa tedesca di origini coreane Heji Shin ha recentemente pubblicato una raccolta di scatti dallo stile drammatico ed enfatico intitolata Big Cocks: galli testosteronici e aggressivi sono immortalati in momenti di grande tensione mentre scalpitano, saltano, mostrano gli artigli e si contorcono in strane posizioni.

“Sembrano ritratti ellenistici e virili”, ha detto Shin in una recente intervista al New York Times: un’esplosione di energia che, esposta nei mesi scorsi alla galleria di New York di Reena Spaulings, ha catturato l’attenzione della critica, entusiasta del lavoro e della cifra stilistica dell’artista.

