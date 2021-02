Just Eat assumerà i primi rider come dipendenti a marzo

4 February 2021 – 15:12

Un fattorino di Just Eat (foto: Just Eat)Paga oraria, tutele, bonus e indennità: sono alcuni aspetti del contratto di lavoro dipendente che Just Eat utilizzerà per le assunzioni dei rider in Italia, al via per la prima volta a marzo. Il modello Scoober, già attivo in dodici paesi dove il gruppo è presente, verrà inaugurato a Monza con l’obiettivo di estenderlo in altre 23 città italiane nel 2021, con mille assunzioni nei primi due mesi. Just Eat proporrà ai fattorini un rapporto di lavoro subordinato full time (40 ore settimanali), part time variabile o a chiamata con una paga base di 7,5 euro l’ora, indipendentemente dalle consegne effettuate, con un pacchetto di maggiorazioni che farebbe salire il compenso orario medio a 9 euro.

Just Eat si sfila così dall’accordo sindacale tra Assodelivery e Ugl, cassato dal ministero del Lavoro a novembre perché basato sul cottimo, portando avanti il suo modello già utilizzato da 19mila rider in 140 città del mondo dove l’app viene utilizzata. Salvo futuri ritocchi in funzione del confronto collettivo in corso, il contratto aziendale prevede un sistema di bonus legato al numero di consegne; tutele previdenziali; assicurazione di responsabilità civile e sulla vita; indennità per utilizzo di mezzi di trasporto propri, lavoro notturno, festività e straordinari; formazione obbligatoria; ferie, malattia, maternità o paternità; casco, indumenti tecnici, dispositivi di sicurezza, zaino e strumenti per la pulizia dell’equipaggiamento.

Le prime città a seguire l’esempio del capoluogo brianzolo saranno Brescia, Verona, Parma e Reggio Emilia per poi arrivare a Milano entro aprile 2021. Qui verrà inaugurato il primo hub, un centro logistico dove i rider potranno incontrarsi, ritirare e utilizzare i mezzi Just Eat, come scooter elettrici ed e-bike. Strutture simili verranno aperte anche a Roma, Torino, Bologna e Napoli. Delle assunzioni si occuperà Takeaway Express Italy, una nuova realtà costituita dalla casa madre, con uno staff di oltre 100 figure che dovranno coordinare il nuovo modello operativo a supporto dei rider di tutta Italia. “La nostra intenzione è comunque quella di continuare ad approfondire il tema con le parti sociali e le organizzazioni sindacali, sempre nell’ottica di offrire tutele e flessibilità”, ha garantito Davide Bertarini, responsabile del progetto Scoober.

