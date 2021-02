Instagram pensa allo scorrimento verticale anche per le Stories

4 February 2021 – 11:38

Instagram si colora di arcobaleno per il mese del Pride (foto: Instagram)Instagram, ancora una volta, potrebbe prendere ispirazione da TikTok. Le stories del social network di Menlo Park potrebbero passare a un sistema di scorrimento verticale. Come sulla app di ByteDance. Se ne è accorto, grazie al reverse engineering, l’occhio attento dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, che su Twitter mostra come il social network stia sperimentando il cambio di scorrimento.

https://twitter.com/alex193a/status/1356574935024599040

Nello screenshot pubblicato da Paluzzi si legge chiaramente un avviso pop-up di Instagram che informa gli utenti che possono scorrere su e giù per navigare nelle Stories. Lo scorrimento verticale, già adottato da Instagram per il suo feed, sembra essere più naturale di quello orizzontale, applicato fin dagli esordi alle Stories. Tanto che Instagram lo usa a sua volta per i link esterni (il cosiddetto swipe up).

In un’intervista al podcast di The Verge, Decoder, il leader di Instagram Adam Mosseri ha affermato che il 2021 per la piattaforma sarà un anno in cui “semplificare l’esperienza”. La scelta di introdurre lo scorrimento verticale nelle Stories potrebbe quindi essere un tentativo di semplificare la navigazione all’interno del social network uniformando la direzione per tutti i contenuti sulla piattaforma, indipendentemente che si tratti di foto, video, Reels, Stories o Igtv. Il codice individuato da Paluzzi al momento è solo un test interno della piattaforma. Solo l’esito delle sperimentazioni dirà su Instagram adotterà o meno la funzione.

