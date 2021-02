Il monopattino che rileva la qualità dell’aria

4 Febbraio 2021 – 18:04

(Foto: Voi)Il nuovo scooter elettrico Voiager 4 di Voi Technology non pensa soltanto alla mobilità elettrica sostenibile per l’ambiente cittadino, ma sfrutta la presenza di numerosi sensori intelligenti a bordo per creare una sorta di rete di rilevamento di informazioni in tempo reale per esempio sulla qualità dell’aria oppure sulle infrastrutture della viabilità. Inoltre pensa a una localizzazione più precisa del mezzo e un’interazione più sicura con i pedoni.

Tecnologie per l’Internet delle cose e dedicate alla mobilità si incontrano dunque nel nuovo modello di monopattino elettrico Voiager 4 (V4) che aumenta del 35% le prestazioni del propulsore e allunga il ciclo di vita a cinque anni. A livello di design, ora gli indicatori di direzione – le frecce, insomma – si rendono visibili a 360 gradi e i pneumatici più ampi a nido d’ape da 10″ migliorano il comfort su manto stradale dissestato. La certificazione ipx7 assicura una buona tenuta delle componenti elettroniche anche in condizione di pioggia.

Ma il vero pro di V4 è il sistema hardware con una serie di sensori smart che misurano valori interessanti come l’inquinamento dell’aria, ma anche l’eventuale illuminazione stradale insufficiente oppure il livello di rumore acustico ambientale. Visto che i monopattini sono disseminati capillarmente in tutta la città e sono in continuo movimento, possono fungere da sentinelle in tempo reale sulle condizioni delle strade.

L’altro grande miglioramento riguarda la localizzazione del mezzo che dai canonici 15-30 metri a una precisione sotto al metro, con vantaggi non solo quando si sta cercando il monopattino da utilizzare, ma anche in fase di navigazione. E con la comunicazione via bluetooth con gli iBeacon delle rastrelliere si assicura un posteggio preciso al centimetro. I sensori interni controllano anche il giusto funzionamento con oltre 300 parametri e 55 condizioni di errore per una manutenzione più rapida in caso di guasti o danni.

Dato che i monopattini sono condivisi dall’utenza e siamo ancora in emergenza da Covid-19, il manubrio antimicrobico previene la diffusione con un’eliminazione a contatto. Il sistema di allarme acustico del veicolo, infine, evita collisioni con pedoni soprattutto per le categorie più fragili come gli ipovedenti.

I nuovi monopattini Voiager 4 debutteranno a breve su mercati selezionati e saranno diffusi in modo più consistente durante il 2021.

