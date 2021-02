Il 12 febbraio esce in Italia Wonder Woman 1984

4 February 2021 – 17:11

Se c’è un film la cui parabola rispecchia perfettamente le traversie del cinema ai tempi coronavirus, è Wonder Woman 1984: titolo dell’universo Dc Comics su cui Warner Bros puntava tutto nel 2020, la sua uscita nelle sale è stata più volte rimandata. A Natale, poi, negli Stati Uniti è riuscito ad arrivare al cinema e anche in streaming sulla piattaforma Hbo Max, sperimentando una formula che sarà applicata a tutti i film Warner nel 2021, alla luce dei risultati più che soddisfacenti di questa distribuzione ibrida. E adesso tocca all’Italia, dove però le sale rimarranno chiuse fino a marzo, se non oltre.

In queste ore, infatti, è stato annunciato che il secondo capitolo delle avventure dell’eroina interpretata da Gal Gadot arriveranno in esclusiva digitale a partire da venerdì 12 febbraio. Saranno disponibili all’acquisto e al noleggio premium sulle principali piattaforme: Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV; solo al noleggio primium su Sky Primafila e Infinity. Per l’occasione sono stati diffusi i primi tre minuti del film in italiano, che potete vedere qui sopra: in questa nuova vicenda ambientata negli anni ’80, Diana Prince deve affrontare le minacce messe in campo da due nuovi temibili nemici come Max Lord (Pedro Pascal) e Cheetah (Kristen Wiig), mentre dal passato tornerà il suo vecchio amore Steve Trevor (Chris Pine).

Nonostante sia stato accolto da critiche discordanti, Wonder Woman 1984 ha incontrato il favore del pubblico guadagnando al botteghino la cifra ragguardevole (dato il periodo) di 152 milioni di dollari e attestandosi come il film più visto del 2020 fra quelli che hanno debuttato direttamente in streaming. Gadot tornerà a vestire i panni dell’eroina anche nel nuovo montaggio di Justice League di Zack Snyder, previsto da marzo sempre su Hbo Max. E grazie al successo di Wonder Woman 1984, sarà impegnata nel terzo capitolo sempre diretto dalla regista Patty Jenkins e probabilmente in uno spin-off legato alle Amazzoni di Temyschira, l’isola mitica da cui proviene la stessa Diana.

The post Il 12 febbraio esce in Italia Wonder Woman 1984 appeared first on Wired.

Fonte: Wired