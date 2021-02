I 5 migliori episodi di Xena: Principessa guerriera (che è tornata)

4 February 2021 – 14:30

Un’ottima notizia per i nostalgici degli anni ’90 e anche per coloro che, in questo periodo di pandemia e limitazioni, non si fanno sfuggire la possibilità di infiniti rewatch: da oggi 4 febbraio, su Amazon Prime Video, sono disponibili le sei stagioni di Xena: Principessa guerriera. Il mitico telefilm, nato come spin-off di Hercules, ha per protagonista Lucy Lawless nei panni di una guerriera indomabile, “forgiata dal fuoco di mille battaglie”, che deve espiare un passato violento e scellerato. Accanto a lei, Olimpia (Renée O’Connor), giovane apparentemente indifesa capace di diventare una temibile guerriera nonché una figura imprescindibile nella vita di Xena, molto più di un’amica (tanto che anche oggi lo status di icone lesbiche è garantito). Le due affrontano le avventure più disparate, fra battaglie efferate, divinità vendicative, leggende ampiamente reinterpretate e soprattutto un’antica Grecia un po’ maccheronica ma dal fascino duraturo (anche se era la Nuova Zelanda, in realtà). Sventato il pericolo di un reboot, non resta che godersi la serie originale. Sono tantissimi gli episodi che hanno segnato il nostro immaginario, qui riproponiamo i momenti che ripercorrono alcuni dei temi fondamentali, dalla vendetta alla redenzione, dalla commistione di mitologie a un’inesauribile ironia di fondo.

1. Xena e il ritorno di Callisto

Non c’è eroina che si rispetti senza una perfetta arcinemesi, e quella di Xena è sicuramente Callisto, che avevamo già incontrato nella prima stagione: la giovane donna è rimasta segnata dalla morte dei genitori e dal rogo del suo villaggio per opera della principessa guerriera quando ancora era una malvagia assassina. Il dolore e la sete di vendetta la fanno impazzire, e il suo unico obiettivo diventa quello di uccidere Xena dopo averla fatta soffrire. In questo episodio della seconda stagione, dopo essere fuggita di prigione, Callisto viene a sapere del matrimonio di Olimpia col giovane Perdicca e uccide quindi l’uomo: Olimpia allora decide di vendicarsi ma, di fronte alla tanto odiata avversaria, non riesce a ucciderla. Xena tenta l’impresa di farle capire l’inutilità della vendetta eppure lei stessa, dopo un mirabolante inseguimento a bordo di due carri, lascia che la nemica venga risucchiata dalle sabbie mobili. È uno dei momenti più intensi per quanto riguarda il sottile confine fra il bene e il male, la vendetta e il perdono. Soprattutto è solo il primo dei tanti ritorni di Callisto.

2. Xena e la figlia del male

Com’è noto il rapporto fra Xena e Olimpia è il fondamento di tutta la serie, ma sono gli episodi in cui questa intesa s’incrina (in modo apparentemente irreparabile) che la storia raggiunge i suoi picchi. Nell’undicesimo della terza stagione, appunto, le due eroine raggiungono un punto di rottura sconvolgente: Olimpia si ricongiunge con la figlia Speranza, avuta dal dio maligno Dahak e creduta perduta, ma è inerme quando scopre che la ragazzina ha liberato la folle guerriera Callisto; quest’ultima porta alla morte di Seleuco, il figlio di Xena. Nonostante Olimpia arrivi all’estremo di avvelenare la propria figlia, il suo rapporto con Xena, che la ritiene responsabile, è ormai compromesso. Ci vorrà la puntata successiva in forma di musical, La ruota del fato, per far attraversare loro un processo di purificazione e compassione, e per farle riunire. E la forza di una serie come questa sta anche nel mescolare la tragedia più pura e l’assurdità più immaginifica, per accompagnarci in un percorso di redenzione memorabile.

3. Xena rivive nel 2000

Che Xena sia una serie gigantesca lo si dimostrano anche gli episodi più assurdi, come questo che conclude la quarta stagione. Intitolato in originale Déjà-vu All Over Again, è interamente ambientato ai giorni nostri. Nel presente, infatti, Annie Day (interpretata dalla stessa Lawless) è una fan accanita della serie, tanto da credere di essere l’incarnazione dell’eroina. Anche su consiglio del fidanzato Harry, a cui dà il volto l’attore Ted Raimi (di solito interprete dell’imbranato guerriero Corilo), la donna si rivolge alla psicologa Mattie Merrill, che altri non è che la stessa O’Connor, qui anche regista della puntata. Rivivendo le sue vite passate, Annie scopre di essere in realtà la reincarnazione di Corilo, mentre è Harry a essere la reincarnazione di Xena, tanto che si innamora, non a caso, di Mattie alias Olimpia. Si scopre poi che tutto è una macchinazione del dio Marte, ma nel frattempo gli autori hanno servito sul piatto d’argento ai fan una puntata decisamente camp e sopra le righe, piena di riferimenti e clip delle serie passate, in un’autocelebrazione ironica e consapevole.

4. Xena e il ritorno dall’Aldilà

La quinta stagione si apre con un altro passo: dopo una serie di peripezie talmente fantasiose che è difficile riassumerle in poche righe (c’entrano Cesare, amazzoni reincarnate, uno strano tipo che assomiglia e dice le stesse cose di Gesù, una nuova figlia destinata a uccidere tutti gli dei), Xena e Olimpia finiscono crocifisse dal generale romano Pompeo; il fido Corilo ne salva i corpi, ma le loro anime vengono accolte da una specie di Limbo. Da qui sono portate in Paradiso da una schiera di angeli, però l’attacco di alcuni demoni, fra cui uno dalle sembianze di Callisto, complicherà le cose: Xena avrà modo di espiare le sue colpe mentre Olimpia riuscirà a perdonare quelle di Callisto, liberandone definitivamente l’anima; anche la guerra fra angeli e demoni va a buon fine, grazie al contributo dell’arcangelo Michele. Il simbolismo cristiano racchiuso nell’episodio non è solo l’ennesima bizzarria di questa serie, ma anche un modo per chiudere un arco narrativo di battaglie, morti e perdoni che ci si è portati avanti fin qui: nelle puntate successive, a partire da Xena ritrova sé stessa con l’arrivo del nuovo disco rotante (il Chakram), è tutto un nuovo percorso spirituale per la protagonista.

5. Xena e l’oro del Reno

Dai druidi della Britannia a personaggi storici come Cleopatra e Cesare appunto, dal misticismo giudaico-cristiano a un episodio dedicato agli dei indù e ad altri dell’Estremo Oriente, passando ovviamente per il sottotesto globale della mitologia greco-romana, Xena ha attraversato senza colpo ferire immaginari distantissimi fra loro. Il sesto episodio della quinta stagione, che culminerà invece con un viaggio in Giappone, apre una trilogia dedicata alle antiche leggende norrene: durante una deviazione nel Nord Europa, una valchiria, Brunilde, s’innamora perdutamente di Olimpia, la quale però cade vittima di un sortilegio; complice un’amnesia, Xena si sposa con un vichingo e ci metterà un anno prima di recuperare la memoria e salvare la compagna. Una puntata cruciale, questa, perché per rompere l’incantesimo che tiene Olimpia dietro una coltre di fiamme, Xena dovrà attraversale e poi darle un bacio sulla bocca: nonostante le censure e il doppiaggio italiani, molto generici su questo, si comprende per la prima volta compiutamente quanto il rapporto fra le due valichi la semplice amicizia, prima dell’epilogo definitivo della serie che sarà estremamente melodrammatico.

