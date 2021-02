George R. R. Martin dovrebbe finire il sesto libro di Game of Thrones nel 2021

4 February 2021 – 12:00

Se La storia infinita non fosse già stata scritta da Michael Ende nel 1979, potremmo dire che è proprio quella l’opera a cui sta lavorando George R. R. Martin da tempo inenarrabile. Nel mondo editoriale è quasi una barzelletta: l’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco è sul sesto capitolo della saga The Winds of Winter ormai da 11 anni e promette a intervalli regolari di finirlo. La trama – anche se forse solo in parte – è addirittura già stata spoilerata dalla serie Game of Thrones. A poco era servita una scommessa con i fan nel 2019 (pena la reclusione), che aveva posto la deadline definitiva nel luglio 2020: anche quella inesorabilmente disattesa. Ora, però, il blog dello stesso autore fa accendere l’ennesima speranza.

George R. R. Martin ha infatti scritto un post in cui riflette sull’anno appena passato, disastroso sotto moltissimi punti di vista ma, almeno per lui, molto produttivo: “Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020. Il migliore periodo da quando ho iniziato”, ha confidato non senza una punta di paradosso: “Come mai? Non so, forse l’isolamento. O forse ho preso il ritmo. A volte lo prendo”. Non bisogna trattenere troppo il fiato, però: “Devo continuare a scrivere. Ho ancora centinaia di pagine prima di portare il romanzo a una degna conclusione. Entro il 2021, spero. Non faccio però previsioni su una fine, perché ogni volta quella viene intesa come una promessa e poi gli str*nzi su internet non aspettano altro per mettermi in croce’. Forse ce l’ha anche con noi, chissà.

Ironia a parte, per Martin il 2020 è stato come per tutti noi un anno piuttosto sofferto: “È stato il peggior che ho mai vissuto, per il paese e per me a livello personale, e lo dico da un che ha passato e si ricorda il 1968”, ha scritto sempre sul suo blog, aggiungendo di aver perso molte persone a lui vicine e di faticare ad accettare il passaggio del tempo. L’altra grande soddisfazione, però, è quella di “essersi liberati di Trump”. L’autore comunque continua a scrivere, anche se lui stesso ammette di aver parecchi impegni sul tavolo: primo fra tutti House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones di cui si sta occupando personalmente, mentre altre serie correlate sono in progetto.

The post George R. R. Martin dovrebbe finire il sesto libro di Game of Thrones nel 2021 appeared first on Wired.

Fonte: Wired