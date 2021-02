Facciamo un giro sulle montagne russe di Super Mario

4 February 2021 – 14:44

(Foto: Super Nintendo World)Servirà ancora tempo prima di poter visitare il Super Nintendo World all’interno degli Universal Studios di Osaka in Giappone dato che la pandemia da Covid-19 ha rimandato a data da destinarsi l’inaugurazione. Il piatto forte del parco tematico dedicato al mondo della celebre casa di Kyoto e ai suoi personaggi più celebri sono le montagne russe Mario Kart: Koopa’s Challenge e per fortuna c’è chi le ha filmate con una visuale in prima persona in occasione di un’anteprima esclusiva.

Il piano originale era aprire i battenti di Super Nintendo World proprio questa settimana di inizio febbraio 2021, ma l’emergenza Covid-19, ancora molto importante in Giappone, ha obbligato a prendere ancora un po’ di tempo. Tuttavia, una ristretta cerchia di fortunati ha potuto visitare il parco in occasione di una speciale anteprima dimostrativa. E così c’è chi ha avuto l’ottima idea di filmare alcune esperienze.

Non ci si poteva che dedicarsi in particolar modo alle montagne russe Mario Kart: Koopa’s Challenge che sono una sorta di versione XXL dell’accessorio Mario Kart Live: Home Circuit che miscela sapientemente mondo reale e virtuale. Solo che invece che pilotare le macchinine radiocomandate dalla Switch, si viaggia all’interno di un mondo minuziosamente ricreato, seduti all’interno di comodi vagoni e indossando appositi occhiali per la realtà aumentata. Ecco la versione con i visori interposti da fotocamera in prima persona e l’ambiente.



E la versione senza occhiali, certo meno immersiva e spettacolare, ma comunque significativa per osservare l’ottimo lavoro eseguito dai progettisti.



Vale anche la pena sottolineare come gli architetti abbiano pensato a intrattenere il pubblico, che verosimilmente spenderà lungo tempo in coda prima di poter accedere all’attrazione, con un percorso zeppo di chicche. E mentre l’altro trenino presente nel parco, Yoshi’s Adventure, è più orientato verso i bambini con un viaggio tranquillo e rilassante a Yoshi’s Island, tra le altre attrazioni più curiose c’è Bowser Jr. Shadow Showdown per utilizzare l’ombra come controller sconfiggendo i nemici.

Altri Super Nintendo World dovrebbero sorgere a breve presso gli Universal Studios di Hollywood, Orlando e a Singapore.

