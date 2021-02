Cos’è la criptovaluta Dogecoin e perché Elon Musk la sta promuovendo

4 February 2021 – 13:46

La criptovaluta sponsorizzata in queste ore da Elon Musk è nata nel 2013 quasi per scherzo, ma negli ultimi giorni è stata protagonista di una crescita impetuosa dovuta a un antefatto ben preciso: la vicenda delle azioni Gamestop finite alle stelle per un’operazione concordata sul forum online Reddit.

Fonte: Fanpage Tech