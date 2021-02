Cosa scriveva l’anno scorso Mario Draghi sul rilancio per superare la crisi

4 February 2021 – 14:41

È ancora troppo presto per capire che direzione prenderà il futuro governo Draghi: potrebbe essere a forte connotazione politica, per accontentare il Movimento 5 stelle e assicurarsi il sostegno dei suoi parlamentari, oppure tecnico e appoggiarsi a una maggioranza trasversale alle forze politiche. Possiamo soltanto provare a comprendere quali soluzioni il presidente incaricato potrebbe trovare per superare la crisi: per farlo però si può iniziare da un articolo recente, quello che ha scritto sul Finacial Times un anno fa, a epidemia appena iniziata.

Nel suo discorso di accettazione, Draghi ha sottolineato l’importanza di usare le “risorse straordinarie dell’Unione europea” per “vincere la pandemia” e “rilanciare il paese”, mantenendo “uno sguardo attento al futuro delle nuove generazioni”. Un discorso sintetico, durato meno di due minuti, ma ricco di parole chiave che rimandano a una visione riconoscibile, ben articolata dallo stesso Draghi proprio sulle pagine del Financial Times il 25 marzo 2020.

Nell’articolo, l’ex presidente della Bce ha sostenuto che il ruolo dello stato è quello di “utilizzare il proprio bilancio per proteggere i cittadini e l’economia dallo shock di cui il settore privato non è responsabile e che non può assorbire”. Sottolineando come gli stati, nel fronteggiare la pandemia, debbano ricorrere al debito pubblico per assorbire le perdite delle aziende private. “La perdita di entrate del settore privato” scrive “dovrà essere assorbita, totalmente o in parte, dal bilancio dello stato” attraverso un “significativo aumento del debito pubblico”, si legge.

Nell’articolo l’ex presidente della Banca centrale europea continua spiegando che le banche dovranno concedere finanziamenti a costo zero a tutte le aziende, da quelle più grandi a quelle più piccole, al fine di salvare i posti di lavoro. Questi finanziamenti, rendendo le banche “agenti delle politiche pubbliche” (cioè motori delle politiche a sostegno dell’occupazione) dovrebbero quindi essere sostenuti e tutelati dallo stato attraverso “garanzie statali su tutti gli scoperti o prestiti aggiuntivi”. Perché questi finanziamenti siano efficaci, si è raccomandato Draghi, sarà fondamentale che “nessun regolamento o norma” ostacoli la “creazione dello spazio necessario nei bilanci delle banche”, intendendo che non dovranno esserci intromissioni da parte dello stato su come questi finanziamenti verranno poi gestiti o assegnati o restituiti.

Draghi ha parlato quindi di un debito “produttivo”, che dia fiducia al ruolo delle banche nella creazione di nuovi posti di lavoro e garantisca allo stato una solida base imponibile su cui recuperare il denaro investito. Al contrario, riguardo alle misure più assistenziali o della sospensione delle tasse, il premier incaricato ha sostenuto che nel medio periodo non sono la soluzione migliore: “I sussidi a occupazione e disoccupazione, come il rinvio delle tasse, sono passi importanti che sono già stati fatti da diversi governi. Ma proteggere l’occupazione e la capacità produttiva in un momento di drammatica erosione del reddito richiede un immediato sostegno di liquidità”.

Gli effetti non saranno innocui, sostiene Draghi: “Il debito pubblico si alzerà. Ma l’alternativa – una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi della base fiscale – danneggerebbe molto di più l’economia e le finanze del governo”.

L’articolo di marzo si conclude con un plauso all’Unione Europea, “ben equipaggiata” e dotata di un “forte settore pubblico” in grado di coordinare rapidamente le politiche necessarie a fronteggiare questa crisi che, secondo Draghi, “non è ciclica” e la cui perdita di entrate “non è colpa di nessuno che ne abbia sofferto”.

