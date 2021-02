Attenzione alla finta versione di WhatsApp per iPhone: ti ruba i dati nel telefono

4 Febbraio 2021 – 14:29

Una finta versione dell’app di messaggistica istantanea è stata proposta online agli utenti iPhone per mesi attraverso canali non ufficiali, ma in realtà non contiene la piattaforma di messaggistica bensì uno speciale set di istruzioni che può portare i telefoni colpiti a comunicare a distanza alcuni dati sensibili nascosti al loro interno.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech