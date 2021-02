Amazon e gaming: CEO Andy Jassy conferma l’impegno

4 February 2021 – 10:00

Proprio nei giorni che lo hanno visto designato come CEO il successore di Jeff Bezos ha confermato l’intenzione di non mollare sul fronte videoludico.

