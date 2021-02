Wind, Tre, TIM, Iiad: in down la rete mobile?

3 February 2021 – 17:57

Wind Tre, Iliad, TIM e altri operatori stanno vivendo ore difficili: si moltiplicano le segnalazioni di malfunzionamento da tutta Italia.

