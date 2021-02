Tesla richiama 135000 Model S e Model X: problemi di memoria

3 February 2021 – 10:48

Tesla ha richiamato oltre 135 mila vetture per la sostituzione di una memoria eMMC giunta al termine del proprio ciclo di vita, cosa che comporta possibili problemi di sicurezza alla guida.

