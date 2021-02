Le scorciatoie per modificare i pdf online

3 February 2021 – 11:41

Adobe WebAdobe ha finalmente deciso di sfruttare il web per consentire ai suoi utenti l’utilizzo di alcune funzioni avanzate del suo software Acrobat per gestire i pdf.

Il nuovo Acrobat Web permette di aggiungere una password a protezione del pdf, di dividere un singolo pdf in più file e, viceversa, di unire più pdf in un unico documento. Queste funzionalità, prima d’ora, erano disponibili esclusivamente tramite l’app desktop di Acrobat. Ora, tramite Acrobat Web, gli utenti potranno gratuitamente firmare i propri pdf o utilizzare le funzioni di conversione tramite delle semplici scorciatoie url. Per accedere alle altre funzioni più avanzate di Acrobat, anche la versione web richiede la sottoscrizione di un abbonamento.

La creazione di Acrobat Web è il frutto di una collaborazione tra Adobe e Google che ha portato, dapprima, alla creazione di scorciatoie Acrobat per il dominio .new di Google. Poi, visto il successo della novità che ha registrato oltre 10 milioni di accessi in pochi mesi, Adobe ha investito su un set gratuito di strumenti di Acrobat da usare online.

Digitando nella barra degli url del proprio browser le scorciatoie pdf.new, sign.new, compresspdf.new, convertpdf.new o wordtopdf.new, è possibile accedere facilmente e rapidamente ai servizi web gratuiti che consentono all’utente di convertire un file di Word in pdf, di firmare un pdf, di comprimerne uno, di convertire un qualsiasi file di Microsoft Office o un’immagine in un pdf, o, infine, di convertire un file specifico di Word in pdf.

