Jeff Bezos non sarà più il CEO di Amazon

3 Febbraio 2021 – 1:49

Jeff Bezos annuncia l’intenzione di cedere la poltrona di amministratore delegato Amazon ad Andy Jassy: l’avvicendamento entro i prossimi mesi.

The post Jeff Bezos non sarà più il CEO di Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico