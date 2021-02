Il primo teaser della nuova serie fantasy The Nevers

https://www.youtube.com/watch?v=WuRUiEGcCLI

C’è molta curiosità per The Nevers, nuova serie fantasy prodotta da Hbo e creata dall’ideatore di Buffy l’ammazzavampiri Joss Whedon. Il primo teaser diffuso nelle scorse ore ci fa apprezzare meglio l’originalità del prodotto. Siamo, infatti, nella Londra vittoriana, dunque alla fine dell’Ottocento, e un gruppo di donne,“The Touched” (“Le Toccate”), inizia a manifestare una specie di mutazione che garantisce poteri straordinari. Due di loro in particolare, l’agguerrita e misteriosa vedova Amalia True (Laura Donnelly) e la brillante inventrice Penance Adair (Ann Skelly), uniscono le forze, a suon di pugni e strani marchingegni, per proteggere le mutanti dalle repressioni messe in atto dalla polizia e dai cosiddetti puristi.

Ordinata nel luglio 2018, The Nevers vedrà finalmente la luce la prossima primavera, anche se lo stesso Whedon ha lasciato la guida: “Sviluppare e produrre The Nevers è stata un’esperienza piena di gioia, ma ho compreso che il livello d’impegno richiesto, assieme alla sfida fisica di portare a termine uno show del genere durante una pandemia, è più di quanto io riesca a gestire”, ha detto annunciando il suo ritiro, anche se per la vera causa dell’abbandono va ricercata nelle accuse di comportamenti violenti e temperamento irascibile negli ultimi set di cui è stato protagonista, in particolare l’ormai arcinoto Justice League.

Whedon è stato sostituito da Philippa Goslett, sceneggiatrice britannica che si è distinta soprattutto per i film La ragazza del punk innamorato (How to Talk to Girls at Parties) e Mary Magdalene (con Rooney Mara). Hbo ha annunciato che i primi sei episodi della stagione numero uno di The Nevers andranno in onda negli Stati Uniti a partire da aprile, mentre i restanti – rinviati a causa del coronavirus – sono attualmente in fase di pre-produzione e saranno dunque trasmessi prossimamente. Da noi la serie arriverà sempre ad aprile su Sky e Now Tv.

