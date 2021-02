Helgoland di Carlo Rovelli diventerà una serie tv

3 February 2021 – 11:14

Negli scorsi anni Carlo Rovelli è riuscito in una missione quasi impossibile: in un mercato editoriale come il nostro sempre restio alla saggistica in generale e soprattutto ai testi scientifici, i suoi libri sulla fisica sono diventati bestseller assoluti in Italia e nel mondo. Dopo l’exploit di Sette brevi lezioni di fisica pubblicato nel 2014, l’attuale professore ordinario di fisica teorica all’università di Aix-Marseille in Francia ha ripetuto il miracolo nel 2020 con Helgoland, testo vendutissimo che fonde narrazioni e complesse teorie quantistiche. Ma la consacrazione definitiva è di queste ore: è stato annunciato che proprio da Helgoland sarà tratta una serie.

Pubblicato da Adelphi come i precedenti dell’autore, il libro racconta di una sperduta isola nel Mare del Nord da cui prende il titolo e dove, nel 1925, il 23enne Werner Heisenberg ha dato il via a una delle teorie scientifiche più rivoluzionarie e sconcertanti dell’ultimo secolo, ovvero quella dei quanti. Carlo Rovelli ricostruisce non solo i passaggi chiave, spesso anche oscuri e controversi, di come si è sviluppata, ma anche le conseguenze che l’elaborazione quantistica ha avuto e ha ancora oggi nella nostra visione del mondo. La straordinaria portata di quegli eventi e di quei personaggi insieme allo stile avvincente e mai pedante che l’autore sceglie per narrarli rende Helgoland perfetto per una adattamento seriale.

Le società di produzione Cam Film e The Apartment di Fremantle si occuperanno, dunque, di trasporre sul piccolo schermo il testo: “Oggi più che mai viviamo una vita in cui anche le azioni più semplici e quotidiane sono riflesso di una fiducia incondizionata nella scienza. Pensiamo sia dunque urgente e necessario affrontare questo progetto in questo particolare momento storico”, ha dichiarato Lorenzo Mieli di The Apartment. E continua: “Vogliamo raccontare l’avventura umana di una generazione straordinaria di scienziati che hanno cambiato per sempre il pensiero moderno e non solo dal punto di vista scientifico”. Non ci sono ancora ulteriori dettagli su sceneggiatori e data di debutto, anche perché si attende di capire quale network o piattaforma di streaming sarà la destinazione di tale ambizioso progetto.

