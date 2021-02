Grazie al digitale le piccole controversie trovano giustizia

3 February 2021 – 11:00

L’impatto che la tecnologia può avere nel settore della giustizia è ancora tutto da scoprire, in termini di efficienza e di produttività. Molte università e centri di ricerca in tutta Europa si stanno occupando di studiare le applicazioni di intelligenza artificiale alla decisione giudiziaria e/o alla previsione dell’esito di un giudizio o di come il protocollo blockchain possa venire in aiuto per la gestione e la certificazione del flusso giudiziario.

Diversi Paesi europei hanno stanziato budget per questo e diverse realtà giudiziarie stanno partecipando a questi studi. Avvicinare la giustizia ai cittadini e alle imprese. Ma c’è uno specifico obiettivo che è veramente a portata di mano, proprio grazie alla tecnologia, ed è quello di avvicinare i cittadini alla giustizia. Nessun momento pare più propizio di questo pandemico, dove in tutta l’Unione europea il settore giudiziario ha subìto gravi rallentamenti quando non propri e veri stop.

Lo sa bene la Commissione europea che, nel suo mandato 2020-2024, ha inserito l’obiettivo di “massimizzare il potenziale delle nuove tecnologie per migliorare il sistema della giustizia della Ue”. E ricordiamo inoltre che il potenziamento dello stato di diritto, uno dei sei obiettivi strategici della presidente Ursula Von Der Leyen, non può espandersi senza risposte di giustizia tempestive e diffuse.

La piattaforma small claims

Proprio nel solco di questo obiettivo strategico europei di avvicinare i cittadini alla giustizia tramite la tecnologia, si pone la piattaforma per la soluzione delle small claims, realizzato da Scan (Small Claims Analysis Net), un consorzio di 8 università ed enti professionali (vedi in calce), coordinato dall’Università di Napoli Federico II sotto la guida di Francesco Romeo, ordinario di Informatica giuridica.

Il consorzio ha lavorato per due anni con l’obiettivo di promuovere e di trovare modalità applicative scalabili per la procedura di soluzione delle cosiddette small claims, ossia di quelle cause di modesta entità che non superano i 5mila euro di valore ma che rappresentano intoppi che si verificano quotidianamente nella vita dei cittadini e delle microimprese in un mercato unico, come quello comunitario.

A prevedere questa procedura è il regolamento comunitario n. 861/2007 (modificato dal Regolamento 2015/2421), che introduce un procedimento europeo – tendenzialmente omogeneo in tutti i Paesi Ue – che nelle intenzioni avrebbe dovuto facilitare la risoluzione delle controversie di modesta entità di natura transfrontaliera (classificate con il pressocché incomprensibile acronimo Escp, European Small Claims Procedure, che quindi non useremo).

La mission del consorzio Scan è stata quella di proporre alla Commissione Ue la rimozione di tutti gli ostacoli, normativi o pratici, che impediscono – in buona sostanza – a questa tipologia di controversia di trovare soddisfazione e, quindi, giustizia. Possiamo essere infatti tutti d’accordo sul fatto che la “dispersione” dei propri diritti, anche quando “di modesta entità” in termini economici, provoca un senso diffuso di sfiducia nella Giustizia e nei rapporti economici. Tra i diversi follow up del progetto c’è dunque proprio la messa on line di una piattaforma dedicata, da ieri operativa.

A cosa serve la piattaforma

La piattaforma, ora in versione beta, permette a cittadini e micro imprese di informarsi direttamente e senza mediazioni necessarie, sul se e come presentare una azione giudiziaria per soddisfare un proprio diritto, che è rimasto inadempiuto in una relazione commerciale e/o personale di natura transfrontaliera.

Facciamo un esempio per capire: tutti noi compriamo sempre di più on line da venditori residenti in Paesi Ue diversi dall’Italia, affidandoci a sistemi di pagamento da remoto e alla correttezza del venditore. Ma cosa accade quando riceviamo il nostro acquisto fallato e/o non corrispondete a quello promesso? Siamo sempre certi che i sistemi di reclamo interni all’azienda ci diamo soddisfazione? E quante volte rinunciamo a richiedere la restituzione del prezzo, perché “troppo faticoso”?.

Ecco, in tutti questi casi, la Ue ci mette a disposizione una procedura giurisdizionale comunitaria, che ora è possibile attivare proprio tramite la piattaforma Scan). La piattaforma Scan si candida a “servire”, quando implementata e rafforzata nella infrastruttura, i 27 Paesi della Unione europea con i suoi 440 milioni di abitanti e circa 23 milioni di pmi.

“Sono fortemente convinto che internet sia un grande rimescolatore di opportunità e fortune. Anche il diritto può trarne vantaggio e le politiche degli Stati. Noi usiamo internet, l’informatica e l’intelligenza artificiale per avvicinare territori lontani, per far sì che il cittadino europeo possa sentirsi protetto come a casa propria, e in certi casi anche meglio, in qualsiasi punto dell’Unione decida di situare i propri affari. È difficile che un cittadino tedesco decida di acquistare su internet da una impresa del Sud-Italia, per esempio, se non su mercati garantiti come Ebay o Amazon, perché in caso di lite non saprebbe come difendersi. Con la procedura di small claims e la piattaforma Scan, invece, aumenta la probabilità di ottenere soddisfazione in maniera più semplice, immediata e meno costosa, visto che non vi è l’obbligo di difesa tecnica. L’impresa stessa ha interesse ad indicare sul proprio sito la possibilità di risoluzione semplificata tramite il sito Scan o anche il portale E-justice della Unione. Per i mercati svantaggiati è una opportunità in più, a costo zero”, evidenzia Francesco Romeo.

Come funziona la web app

La piattaforma Scan è una web application che tramite una check list che l’utente può facilmente compilare, gli fornisce in maniera molto semplice e intuitiva risposta alle domande frequenti che ciascuno di noi si pone o pone all’avvocato quando rimane insoddisfatto in una propria pretesa giuridica: posso o non posso andare dal giudice? Qual è il giudice competente? Quanto mi costa? A chi devo presentare la domanda? Come devo compilare il form per la domanda al giudice?

In più, dalla piattaforma è possibile scaricare il modulo A che la procedura richiede di compilare per poter adire il giudice, modulo che l’utente poi potrà caricare nel portale e-justice, iniziando la vera e propria procedura giurisdizionale.

In definitiva, la piattaforma Scan permette al cittadino e alle micro-imprese di ottenere le informazioni di base necessarie per poter liberamente calcolare la “convenienza” a proporre domanda. E a questo punto, farlo o non farlo sarà frutto di una libera scelta, informata anche riguardo ai costi. In questo percorso di avvicinamento tra il cittadino/impresa e la giustizia, il ruolo del legal design è fondamentale. Per questo sul sito della piattaforma l’utente è accompagnato in un percorso di domande/risposte costruito seguendo le regole di design thinking. Le informazioni generali sono costruite intorno all’utente, anche con visual esplicativo per tradurre il linguaggio giuridico in immagini per rafforzare la comprensibilità e quindi la user experience, secondo le regole del legal design.

La piattaforma è attualmente in fase beta ma è comunque operativa e utilizzabile. Possiamo considerarla una “prima assoluta” a livello comunitario, visto che solo alcuni Paesi Ue, 11 nello specifico, hanno soluzioni simili che però operano esclusivamente a livello nazionale (riguardano claims tra soggetti residenti). È il caso per esempio dell’Estonia, della Lettonia, dell’Austria, dell’Olanda o, fuori la Ue, dell’Inghilterra, che ha un portale dedicato al recupero dei crediti di modesta entità, in buona parte automatizzato. Scan rappresenta una sfida: per i cittadini comunitari e italiani, al proprio digital divide; alle giurisdizioni, al proprio “stretto” controllo esclusivo della procedura; agli operatori della giustizia (magistrati e avvocati) per la forma (seppur debole) di disintermediazione che propone. Ma guardare esclusivamente alla sfida è come guardare il dito e non la luna, che è l’utilizzo di soluzioni tecnologiche fair per contribuire alla realizzazione di uno Stato di diritto anche in una società digitale.

Partecipanti: Univerza v Ljubjani – Slovenia; Luiss Libera Università Internazionale degli studi sociali Guido Carli – Italy; Vilniaus Universitetas – Lithuania; Vrije Universiteti Bruxelles – Belgium; Établissement d’Enseignement Superieur Consulaire Haute Études Commerciales de Paris (Hec) –France; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Italy; Associazione italiani difesa consumatori ed ambiente (Adiconsum) – Italy; Union des Avocats Européens (Uae) – Luxemburg.

