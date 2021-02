Draghi non sarà Monti, ma di un governo del presidente non c’è mai da rallegrarsi

3 February 2021 – 11:28

Con l’usuale retorica del supereroe pronto a salvare il paese nel momento più buio – fino alla pandemia era la crisi dei mercati finanziari, a fine 2011, oggi è per l’appunto il pantano in piena peste – Mario Draghi cercherà di mettere in piedi un “governo del presidente”. Come quello di Carlo Azeglio Ciampi, fra 1993 e 1994, chiuse la prima repubblica, e quello di Mario Monti archiviò la seconda, ora l’ex presidente della Banca centrale europea – l’italiano più alto per standing e reputazione su piazza – pensionerà forse l’era del turbopopulismo grillo-leghista. Forse.

Mario Draghi – Photo: Arne Dedert/dpaEppure, che a guidarlo sia Draghi o chiunque altro, l’entusiasmo per l’ennesima riedizione di un governo tecnico non è mai semplice da giustificare. Le ragioni sono piuttosto oggettive, e ne soffrirà anche l’ex governatore di Bankitalia: ammesso che riesca a trovare una maggioranza in Parlamento – e forse ce la farà, al prezzo dell’esplosione di alcuni gruppi, a partire dai Cinquestelle – un esecutivo di questo genere soffrirà un’incessante guerra parlamentare, non parlerà ai cittadini perché non li vedrà come elettori (potrebbe sembrare un bene, non lo è del tutto) e soprattutto salverà di nuovo la faccia agli incompetenti della cui dipartita ci si rallegra.

L’incompetenza andrebbe infatti sanzionata alle urne, non con una soluzione istituzionale che per quanto di rilievo – e alla fine irrinunciabile, visti i quasi 90mila morti da Covid-19, il burrone sempre più vicino di un mancato appuntamento con il Recovery Fund, lo tsunami socio-economico che ci cadrà addosso in primavera – che evita l’appuntamento con le elezioni. E blocca ogni possibile evoluzione della classe dirigente nazionale, non a caso ormai miserevole da oltre una generazione. Ma stavolta alle elezioni è difficile andarci, in questo momento non si può: se ne riparlerà al più in autunno.

Dunque i governi del presidente hanno orizzonti ristretti e missioni specifiche (le pensioni per Monti, la deflagrazione del sistema politico per Ciampi, con l’eredità del mercoledì nero del 1992 e l’uscita della lira dallo Sme) perché per quanto sostenuti dal Parlamento sono lontani da una vera investitura popolare. Sono la versione istituzionale della Protezione civile: un dispositivo d’emergenza che metta in salvo il salvabile, senza troppo preoccuparsi del dopo. E delle prospettive di certe scelte (basta chiedere agli esodati).

Quello di Draghi non farà eccezione, con un’aggiunta: l’inizio, il 3 agosto, del semestre bianco. Cioè del periodo precedente la scadenza del settennato presidenziale durante il quale le Camere non possono essere sciolte. Il lavoro dovrà essere dunque molto rapido, forse troppo anche per un pragmatico come il 73enne economista romano. Ma la partita del Recovery Fund, che Mr. Whatever It Takes non dovrebbe aver problemi a chiudere aggiungendo più “debito buono”, come lo chiama, per gli investimenti diversi dal finanziamento dei progetti correnti, potrebbe forse consegnargli una prospettiva più duratura. Almeno fino al prossimo anno, quando un nuovo capo dello Stato sarà al Quirinale.

Draghi non è Monti: è l’uomo che ha salvato l’euro, e salvando la moneta unica ha messo in sicurezza l’Italia e i paesi più fragili dalle tempeste finanziarie inaugurando innovazioni di politica monetaria come il quantitative easing. Ma forse la missione che in molti ritengono di potergli scaricare sulle spalle – di nuovo buttando sotto il tappeto le piccolezze dei partiti, pronti a minare il territorio di veti, ricatti e tornaconti oggi come ieri – è troppo anche per lui, e per quello che alla fine sarà comunque un esecutivo tecnico con i problemi che abbiamo visto prima: salvare l’Italia da una pandemia, dalle sue conseguenze sull’occupazione e l’impresa, approvare in fretta le riforme che servono per accompagnare il Recovery Fund e quei 209 miliardi di cui abbiamo disperato bisogno.

Tutto senza sbagliare, senza creare nuove ferite nel tessuto sociale, accontentando chiunque lo sosterrà, da Renzi a Tabacci, da Zingaretti a Berlusconi, che d’altronde sognava Draghi da almeno due anni.

The post Draghi non sarà Monti, ma di un governo del presidente non c’è mai da rallegrarsi appeared first on Wired.

Fonte: Wired