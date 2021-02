Amazon, trimestrale record grazie al cloud

3 February 2021 – 10:27

Ottimi risultati trimestrali per Amazon, grazie all’incremento degli utili registrati da AWS, il cui CEO ha sostituito Bezos alla guida dell’azienda.

The post Amazon, trimestrale record grazie al cloud appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico