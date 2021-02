60mila cheater sono stati bannati da Call of Duty

3 February 2021 – 11:04

(Foto: Activision)L’ultimo importante streamer in ordine di tempo ad aver abbandonato Call of Duty: Warzone è stato Vikkistar123 (7 milioni di follower), ponendo ancora una volta l’attenzione su una problematica mai risolta come quella della dilagante e inarrestabile ascesa dei cheater sullo sparatutto in prima persona per Playstation, Xbox e per pc Windows. Gli sviluppatori sono corsi al riparo con una terza ondata di ban e la bellezza di 60mila utenti sono stati messi al palo, ma potrebbe non essere sufficiente.

Dopo la recente azione di settembre, Activision ha dunque nuovamente calato la mannaia sugli utenti truffaldini chiudendo la porta a un ingente numero di account: dal debutto lo scorso marzo 2020 sono stati bloccati un totale di 300mila gamer scorretti che sfruttavano aiuti non regolamentari per ottenere vantaggi. E per evitare di dover intervenire una quarta volta ha promesso misure “preventive e di applicazione durante il 2021“.

https://twitter.com/Vikkstar123/status/1355565289484783619

Tuttavia, potrebbe essere troppo tardi visto che troppi giocatori anche famosi sono già migrati verso altri lidi trovando impossibile condurre un torneo competitivo in modo legittimo. Come denunciato di recente da un altro streamer famoso come Nickmercs, in ogni lobby della modalità battle royale c’è almeno un cheater che rende le partite falsate nell’arena free-to-play.

Al centro dell’azione di ban c’è soprattutto EngineOwning, un programma dietro abbonamento che offre cheat e hack per diversi giochi come non solo Call of Duty: Warzone, ma anche i vari Battlefield, Titanfall e Star Wars. Sembra però che sia in corso un importante aggiornamento dello strumento truffaldino per mettersi ancora una volta qualche passo avanti ai controlli anti-cheating.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1356721980855046144

E come se non bastasse, è riapparso anche un fastidioso glitch che riguarda lo Stim ovvero il dispositivo utilizzato quando ci si trova all’interno nella nube tossica curandosi potenzialmente all’infinito e vanificando il concetto stesso di battle royale sempre in movimento e con sempre meno utenti in una fetta di territorio digitale sempre più ristretta.

