Twitter avvia il test del suo servizio di newsletter

2 Febbraio 2021 – 18:04

Twitter acquisisce il servizio di newsletter Revue (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Dopo l’acquisizione della piattaforma di newsletter, Revue, Twitter ha reso disponibile l’attivazione del servizio sulla sua piattaforma. Tuttavia, dopo quasi 12 ore, il social network ha fatto un passo indietro facendo tornare la novità in fase di beta test privato. Ciò vuol dire che gli utenti che sono riusciti ad attivare il servizio verranno coinvolti come “cavie” mentre chi si è perso l’occasione dovrà attendere ancora un po’ per usufruire delle newsletter.

Verso la fine di gennaio Twitter ha ufficializzato l’acquisizione di Revue annunciando di aver reso le funzionalità della piattaforma gratuite per tutti gli utenti abbassando inoltre le commissioni trattenute sulle newsletter a pagamento.

In questi giorni molti utenti hanno notato la comparsa del tasto che permette di accedere al servizio, raggiungibile premendo l’icona dei tre punti nel menù di Twitter e accedendo a un menù più esteso. Qui è facilmente individuabile l’icona a forma di quotidiano affiancata alla voce Newsletter. Cliccandoci sopra l’utente viene rimandato al sito di Revue.

Newsletter su TwitterCosa è successo?

Twitter sembra aver testato il servizio di newsletter sul mercato statunitense e indiano. A confermarlo sono alcuni giornalisti che in quel breve lasso di tempo sono riusciti ad attivare le loro newsletter, segnalando che la funzionalità fornisce la possibilità di incorporare tweet, importare elenchi di email, analizzare il coinvolgimento e gli introiti dagli abbonati.

setting up my twtrevue pic.twitter.com/VTAZPFSCTY — Matthew Panzarino (@panzer) February 1, 2021

Sebbene Twitter non abbia spiegato pubblicamente le decisioni che l’hanno spinto a far tornare in beta test privato il servizio a pochissime ore dal suo lancio, il social network ha detto a TechCrunch di aver bloccato le nuove iscrizioni a Revue in modo che possa concentrarsi sul miglioramento dell’offerta.



The post Twitter avvia il test del suo servizio di newsletter appeared first on Wired.

Fonte: Wired