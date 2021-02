Prossimamente una serie Marvel dedicata al regno di Wakanda

2 February 2021 – 11:52

Il Marvel Cinematic Universe non smette di espandersi, soprattutto sul fronte delle serie. In queste ore è stato annunciato che è in fase di sviluppo una produzione a episodi destinata a Disney+: sarà uno spin-off di Black Panther. A occuparsene sarà Ryan Coogler, già regista del primo film dedicato alla Pantera Nera e che attualmente è al lavoro sul secondo capitolo della saga, senza Chadwick Boseman perché scomparso la scorsa estate. Non ci sono ancora molti dettagli sul progetto, ma a quanto pare sarà comunque una storia ambientata nel regno di Wakanda, l’avanzatissimo stato africano inventato nei fumetti Marvel, ma non necessariamente legata alla famiglia reale come le produzioni precedenti.

“Ryan Coogler è uno storyteller originalissimo la cui visione e immaginazione l’hanno reso uno dei registi prominenti nella sua generazione”, ha dichiarato l’ex Ceo Disney Bob Iger. Che aggiunge: “Con Black Panther è riuscito a portare in vita una storia e dei personaggi rivoluzionari, significativi e memorabili, che hanno segnato uno spartiacque culturale unico. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra collaborazione e raccontare con lui e il suo team altre storie grandiose”. In effetti, negli scorsi anni Disney ha firmato un accordo quadro con Proximity Media, la casa di produzione di Coogler, che comprende diversi progetti fra i quali alcuni destinati proprio alla televisione.

Se la serie su Wakanda vedrà effettivamente la luce, sarà solo l’ultimo dei numerosi progetti che Marvel Studios sta mettendo in cantiere per lo streaming Disney+, affiancandoli ai film destinati alle sale, come vi abbiamo raccontato anche nel nostro ultimo podcast. Dopo l’esordio in queste settimane di WandaVision, accolto con grande fermento dai fan, ci saranno solo quest’anno Falcon and Winter Soldier, Loki, What If, Ms Marvel e Hawkeye, che saranno seguiti nel 2022 da Moon Knight e She Hulk e poi prossimamente da altri titoli come Secret Invasion, Iron Heart e Armor Wars. Nel frattempo Black Panther 2 è previsto in arrivo al cinema a luglio 2022.

