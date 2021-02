Netflix farà una serie animata tratta da Sonic

2 February 2021 – 17:47

Il riccio blu che si muove a velocità supersonica sta vivendo in questi ultimi anni una grande rinascita. Ovviamente stiamo parlando di Sonic, il personaggio nato dai videogiochi della Sega nel 1991 e da allora protagonista di numerosi titoli, fumetti e serie animate compresi. Nel 2020, dopo un processo produttivo travagliato e molto criticato, è uscito al cinema Sonic Il Film, che si guadagnato il favore del pubblico, 320 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo e la messa in produzione del sequel entro il 2022. Ma non è tutto: nelle ultime ore, infatti, Netflix ha confermato l’intenzione di trarne una nuova serie animata.

La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato la messa in lavorazione di Sonic Prime, basata sul videogame classico che celebra proprio nel 2021 i suoi primi 30 anni. Prodotta dalla stessa Sega con WildBrain, sarà composta da 24 episodi, si rivolgerà in particolare ai bambini dai 6 agli 11 anni e metterà in scena – secondo la sinossi ufficiale – “un’avventura adrenalinica in cui il destino di un nuovo e bizzarro multiverso risiede nelle sue mani guantate”. Accanto alla corsa per salvare le sorti dell’universo ci sarà, però, anche “un percorso di redenzione e scoperta di sé”.

Alla realizzazione della nuova serie di Sonic collaborerà anche lo studio Man of Action Entertainment, noto di recente per aver creato la popolare saga animata Ben 10 e ideato i personaggi del film Disney premio Oscar Big Hero 6. Il risultato finale sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo nel corso del 2022.

Fonte: Wired