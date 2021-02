L’Europa finanzia anche Tesla per la ricerca sulle batterie

2 February 2021 – 10:44

Tesla risulta essere nome protagonista tra i brand in grado di accreditarsi parte dei fondi IPCEI messi a disposizione dall’UE per la ricerca sulla filiera delle batterie per l’automotive.

