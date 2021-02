L’assurdo video di una lezione di aerobica durante il colpo di stato in Myanmar

2 February 2021 – 16:51

Un lungo viale autostradale a dieci corsie, l’inquadratura fissa, quasi perfettamente simmetrica e una ragazza in abiti da ginnastica al centro. Quest’ultima comincia a ballare a ritmo di una traccia dance, ignara che i veicoli militari che hanno invaso la ripresa e scorrono alle sue spalle, stanno per rovesciare il legittimo governo del Myanmar e instaurare un regime militare.

Non stiamo descrivendo la prima puntata di una nuova serie televisiva distopica: la ragazza si chiama Khing Hnin Wai, è un’insegnante di aerobica originaria della capitale del Myanmar, Naypyidaw, e la scena è accaduta veramente ieri mattina. Durante le inconsapevoli riprese la leader del paese Aung San Suu Kyi e altri ufficiali governativi erano già stati arrestati nella notte, ma nessuna informazione era ancora stata rilasciata alla cittadinanza. Quando l’esercito, comandato dal generale Min Aung Hlaing, ha circondato il parlamento, la giovane stava registrando un video per una competizione di fit dance.

Solo dopo aver saputo del colpo di stato, la ragazza ha modificato la descrizione del video già pubblicato su Facebook, scrivendo: “Non stavo ballando per prendere in giro o ridicolizzare nessuna organizzazione, lo stavo facendo per partecipare a una competizione di danza”, presumibilmente per proteggersi da possibili ripercussioni da parte del nuovo regime.

Il video è diventato subito virale nella sua disturbante assurdità, raggiungendo le 630mila visualizzazioni ed è poi stato ricaricato su tutti i maggiori social network. Inizialmente si pensava fosse un falso, ma sul profilo della ragazza si trovano altri video ripresi nella stessa ambientazione. “A Naypyidaw passano spesso convogli militari” ha detto Khing Hnin Wai, “per questo ho pensato fosse normale e ho continuato a ballare”.

L’esercito ha preso il potere con la forza dopo una schiacciante sconfitta alle elezioni politiche dello scorso novembre. Le denunce di frode mosse dai capi militari non hanno riscontrato sostegno da parte della cittadinanza e non sono state accolte dalle corti per assenza di prove. Le riprese della performance di Khin Hnin Wai sono paradossalmente diventate una testimonianza unica del colpo di stato e della sorpresa con cui l’evento ha colto la popolazione del Myanmar. E certamente hanno cambiato per sempre il nostro rapporto coi live streaming.

