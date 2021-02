Google ti spiega com’è il sito che stai per visitare

2 February 2021 – 11:57

(Photo by Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nei risultati delle ricerche di Google è stato introdotto un nuovo riquadro che permette agli utenti di ottenere più informazioni sul sito che stanno per visitare prima di fare click.

La funzionalità, già attiva in beta test sui dispositivi mobili, su desktop e per la app Google per Android, aggiunge un nuovo riquadro informativo a praticamente tutti i risultati di ricerca in lingua inglese negli Stati Uniti, area geografica scelta da Big G per testare la novità.

Per accedere alle informazioni aggiuntive l’utente dovrà premere l’icona dei tre puntini verticali che comparirà in alto a destra della scheda del risultato. Così facendo apparirà la finestra About the result dove l’utente potrà leggere le informazioni verificate e aggiornate, provenienti da Wikipedia.

Questo riquadro permetterà anche all’utente di capire se il risultato analizzato è stato sponsorizzato dal proprio creatore per comparire più in alto nei risultati di ricerca di Google o se utilizza il protocollo sicuro https proteggendo così la navigazione.

Per Big G, questo nuovo riquadro informativo è stato progettato per fornire una maggior tranquillità durante le ricerche. In questo modo l’utente si sentirà più sicuro quando sceglie i siti da visitare, potendo apprendere più informazioni che lo aiutino a conoscerli meglio.

Lo strumento potrebbe essere anche un valido aiuto per verificare la presenza di notizie false. Grazie alle informazioni contenute nel riquadro, l’utente potrà scoprire se il sito che sta per visitare è considerato una valida fonte di notizie o, invece, è un noto raccoglitore di fake news. La funzionalità è stata lanciata da Google come versione beta per gli utenti in lingua inglese negli Stati Uniti. La società raccoglierà i feedback degli utenti per migliorarne il funzionamento ed estendere, in futuro, la copertura del servizio anche in altri paesi.

