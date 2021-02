Google sta preparando un Pixel pieghevole

2 February 2021 – 17:27

(Foto: World Intellectual Property Organization)A dare pepe all’indiscrezione sempre più consistente che anche Google possa tuffarsi nel mercato dei pieghevoli è apparso un brevetto depositato dalla società americana presso il Wipo (World Intellectual Property Organization) con due documenti – numeri 2021/011949 e 20210018961 – che mostrano quello che potrebbe essere un prossimo Pixel con struttura in grado di aprirsi e chiudersi a libro.

Non sarebbe dunque una soluzione con doppio schermo tipo Microsoft Surface Duo, ma un pieghevole vero e proprio, che riprenderebbe un design molto semplice e lineare e la piega piazzata sul lato lungo e non su quello corto come i modelli a conchiglia come Motorola Razr o Samsung Galaxy Z Flip.

Il doppio brevetto scovato da Windowsunited racconta un progetto che potrebbe ricordare Huawei Mate Xs con il display principale che dimezza la superficie grazie a una cerniera nascosta all’interno di una protezione cilindrica. Il sistema ricorda quello del primissimo pieghevole ossia Royole Flexipal, ma dalla descrizione del brevetto emerge che la cerniera sia composta in realtà da più segmenti uniti e non da uno solo, forse per dare più solidità e longevità al dispositivo.

Il brevetto è datato luglio 2020, ma è stato pubblicato sul sito Wipo soltanto lo scorso 21 gennaio. Non c’è certezza che un Pixel pieghevole possa uscire sul mercato, ma grazie a questo nuovo elemento si può dare più sostanza alle voci che girano da tempo e che mettono Google in un gruppo assieme a Samsung – con diversi nuovi Fold – ma anche i colossi cinesi di Vivo, Oppo e Xiaomi pronti a uscire con foldable phone.

Se Pixel pieghevole sarà, allora il design potrebbe riprendere quello recentemente apprezzato con Pixel 5 e potrebbe fare la propria comparsa tra l’estate e l’autunno, magari con a bordo il nuovo Android 12. E non c’è dubbio che il prezzo sarà piuttosto alto.

