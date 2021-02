COVID-19: Poste attiva la prenotazione dei vaccini

2 February 2021 – 10:40

In quattro regioni sarà possibile prenotare la somministrazione del vaccino tramite la piattaforma di Poste Italiane (online, postino e ATM Postamat).

